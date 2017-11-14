В Николаеве из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик – ребенок в реанимации в тяжелом состоянии

Днем во вторник, 14 ноября, из окна пятого этажа одного из домов по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе Николаева выпал трехлетний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о произошедшем поступила в полицию около 13:30. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

«Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 23-летняя мать мальчика отвлеклась на домашнюю работу и оставила своих сыновей пяти и трех лет играть в комнате, где было открыто окно. О том, что младший брат выпал из окна, женщине сообщил старший сын», - сообщили в полицию.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно событие квалифицировано по ст. 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство»), что наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве вечером 13 сентября на улице Казарского из окна выпал трехлетний мальчик.