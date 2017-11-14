На Николаевщине столкнулись микроавтобус и «Жигули», есть пострадавшие

В Николаевской области на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» столкнулись микроавтобус и автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Игорь Блошко.

Он сообщает, что микроавтобус зацепил встречную фуру, его занесло и он столкнулся со встречным «ВАЗ-2106». Точно известно как минимум об одном пострадавшем, пассажире автомобиля «ВАЗ».

«Больше всех пострадал пассажир «Жигулей», всех забрали в больницу. У фуры разорвало топливный бак и вылилось большое количество топлива», - написал николаевец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Citroen» не разминулся с «Volkswagen» при пересечении проспекта.