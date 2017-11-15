В Днепре патрульные вытащили из петли парня, пытавшегося покончить с собой

В Днепре патрульным, которые прибыли на вызов о семейном конфликте, пришлось спасать парня, решившего повеситься.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

«Полицейские прибыли по указанному адресу. Молодая заявительница пожаловалась: хочет, чтобы бывший сожитель ушел от нее — мол, мужчина ворвался в ее дом через окно и отказывается уходить. Никто и не подозревал, что через несколько минут помощь патрульных понадобится уже не женщине, а вероятному правонарушителю», — сообщили в полиции.

Зайдя в дом, патрульные увидели, что парень висит в петле, они сразу сориентировались, достали мужчину из петли, провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. В итоге самоубийцу удалось спасти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные спасли пенсионера, который хотел выброситься с балкона.