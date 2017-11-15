В Николаеве из-за ДТП осложнено движение по Ингульскому мосту – образовалась огромная пробка

В Николаеве днем 15 ноября на пересечении улиц Пушкинская и Никольская столкнулись бензовоз «DAF» и грузовик «КамАЗ».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Оба автомобиля ехали со стороны микрорайона Соляные и поворачивали на улицу Никольскую. При этом бензовоз зацепил «КамАЗ», серьезно повредив кабину грузовика. В результате аварии никто не пострадал.

Из-за дорожно-транспортного происшествия «КамАЗ» частично заблокировал проезд по улице Пушкинской, свободна только одна полоса движения. Из-за этого пробка растянулась на мосту и далее по проспекту Героев Украины.

На месте происшествия работает один экипаж патрульной полиции, который пытается регулировать движение

Напомним, ранее в Николаеве работники Николаевского судостроительного завода блокировали подъезды к Варваровскому мосту, из-за чего в центре города также образовались пробки.