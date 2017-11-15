В Южноукраинске грузовой поезд сбил пенсионерку - она погибла на месте

Во вторник, 14 ноября, в городе Южноукраинске грузовой поезд сбил 85-летнюю женщину, в результате чего она погибла.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«14 ноября в 13:45 в Арбузинское отделение полиции от дежурного станции поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале в городе Южноукраинске грузовой поезд, следовавший по направлению «Трикраты - Помошная», сбил 85-летнюю женщину», - говорится в сообщении.

В результате полученных телесных повреждений пенсионерка погибла на месте происшествия. Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»), устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове 19-летний киевлянин погиб под колесами поезда.