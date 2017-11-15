Возле Керчи терпит бедствие сухогруз, арендованный украинской компанией

Возле Керчи терпит бедствие сухогруз Moryak (под флагом Палау). Статус корабля непонятен: его арендовала украинская компания у севастопольского собственника. Поэтому судно не может пришвартоваться ни в одном из портов.

Об этом сообщают «РИА Новости».

Как рассказал член экипажа, на судне не осталось никакой еды. По его словам, все 11 членов экипажа голодают, а капитана госпитализировали в предынфарктном состоянии.

- В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари, и сейчас ничего не осталось. У нас одно спасение — если нас запустят в Керченский рыбный порт. В другом случае мы будем подавать сигнал SOS, — сказал моряк.

Проблемой уже занялась инспектор Международной федерации транспортных рабочих Ольга Ананьина.

- Судовладелец не выходит на связь, он находится в Севастополе. Оператором судна выступает украинская компания, — сообщила она.

Напомним, 19 апреля в Черном море в районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз«Герои Арсенала», следовавший под флагом Панамы из Азова в Турцию с грузом зерна. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, удалось спасти трех членов экипажа. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть двух или более лиц.