В Киеве российский атташе сбил женщину и пытался откупиться, - СМИ

Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался подкупить пострадавшую.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«12 ноября в 17:20 в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу. Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны», — написал журналист.