В Киеве российский атташе сбил женщину и пытался откупиться, - СМИ

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Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался подкупить пострадавшую.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«12 ноября в 17:20 в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу. Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны», — написал журналист.

По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины.

Как сообщается, Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины.

Напомним, под Киевом атташе посольства Российской Федерации в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

Роман Свиридов

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