После срыва сессии горсовета полиция задержала главного николаевского «ляшковца» Пересунько

После срыва сессии Николаевского городского совета 16 ноября в Центральный райотдел полиции доставили одного участника событий со стороны пришедших на заседание активистов.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации николаевской полиции.

По информации издания «Свидок.инфо», задержанным является глава николаевской областной ячейки «Радикальной партии Олега Ляшко» Руслан Пересунько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что начавшаяся сессия горсовета была сорвана: в зале зажгли дымовую шашку и на линию «102» сообщили о минировании всего здания мэрии.