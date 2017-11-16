В Первомайске в автомобильной аварии пострадал нетрезвый пешеход

15 ноября около 19:30 вечера водитель автомобиля «Renault Kangoo», выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на 56-летнего пешехода, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Известно, что наезд произошел в городе Первомайск по улице Вознесенской. По предварительным данным, водитель «Renault Kangoo» не выбрал безопасную дистанцию ​​и избегая столкновения с легковым автомобилем, резко притормозил перед пешеходным переходом, при этом выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на 56-летнего пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть дороги. Водитель транспортного средства не пострадал.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему первую неотложную помощь. Согласно заключению медицинского осмотра на состояние опьянения, в крови у мужчины находилось 2,0 промилле алкоголя», - сообщает полиция.

Следственным отделением Первомайского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре, в Николаеве водитель «Hyundai» сбил нетрезвого мужчину, который переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.