В Василькове двое мужчин пригласили полицейского выпить, а потом его изнасиловали

В Василькове 24-летний полицейский стал жертвой изнасилования.

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook со ссылкой на суточное сведения полиции.

Полицейский познакомился с мужчинами в супермаркете «АТБ» в Василькове в ночь на 15 ноября. Они пригласили его в гости чтобы выпить.

Около 2:00 между полицейским и одним из мужчин возник конфликт. Он перерос в драку, в которую вмешался и второй мужчина.

«Злоумышленники «применяя физическое насилие, сняли с Ш-го С.В. штаны и трусы по очереди держа за спину, совершили с потерпевшим половой акт в виде анального секса», - приводит журналист сообщение.

Об инциденте пострадавший полицейский заявил в ДЧ Васильковского ОП ГУНП в Киевской области. Личности правонарушителей устанавливаются.

Напомним, ранее жительница Николаева заявила в полицию о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.