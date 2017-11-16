В Харькове водитель под наркотиками катался на машине по супермаркету

В четверг, 16 ноября, мужчина на Dacia Logan въехал в харьковский гипермаркет «Караван». Машина протаранила входную дверь и въехала в помещение.

Об этом сообщает «057».

Обломки от стеклянных дверей, которые разнес мужчина, разлетелись по первому этажу и повредили некоторые витрины магазинов. При этом никто из посетителей магазина не пострадал.

Пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова сообщила, что по предварительной информации водитель Dacia находился в состоянии наркотического опьянения.

Местное издание «Харьков лайф» сообщает, что за три недели до инцидента харьковчанина уволили из «Новой Почты». После аварии он кричал: «Экспресс доставка!» и «Пингвины вам покажут, как правильно работать».

На водителя были составлены два административных протокола по ст. 124 и 130 КУоАП. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, анализы виновницы смертельного харьковского ДТП показали, что она употребляла наркотики. Позже Киевский районный суд Харькова арестовал Алену Зайцеву на 2 месяца.