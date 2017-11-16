В центре Николаева водитель не справился с управлением и сбил светофор

В Николаеве, на пересечении проспекта Центрального и улицы Московская вечером 16 ноября автомобиль «BMW» сбил светофор.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам патрульных полицейских, которые работают на месте ДТП, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, и машина влетела в столб. В результате ДТП никто не пострадал, но столб со светофором упал на тротуар. Патрульные говорят, что водитель трезв. Движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевеhttps://news.pn/ru/incidents/190802 столкнулись бензовоз «DAF» и грузовик «КамАЗ».