В Николаеве горела крыша жилого дома

В Николаевской области на улице Целинной микрорайона Терновка 16 ноября в 17:02 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, от хозяев, поступило сообщение о пожаре крыши частного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Причина возгорания на данный момент не известна. К месту вызова прибыли: два отделения первой Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. По приезду выяснено, что пламенем охвачен деревянные балки перекрытия крыши дома.

Пожарные локализовали пожар в 17: 20, а в 17:47 - пожар на площади 20 метров квадратных был ликвидирован. К тушению задействовали 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском детском городке «Сказка» горела крыша игрового домика.