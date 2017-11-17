В Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» и Народного героя Украины

В пятницу, 17 ноября, в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Тамаза Шашвиашвили и Народного героя Украины Вано Надирадзе.

Об этом сообщается в группе «Рух «Визволення» в социальной сети Facebook.

«Людьми, которые представились уголовным розыском, задержан Вано Надирадзе - один из организаторов лагеря движения «Освобождение» возле Верховной Рады. Задержание произошло на улице Институтской, в 200 метрах от лагеря», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что установлен автомобиль, на котором увезли Надирадзе.

«Установлено транспорт, на котором похитили Вано. Это Volzwagen Transporter (государственные номера АО4869ВС), зарегистрирован на гражданина Украины Ващинец Василия Васильевича 1987 года рождения. Просим помощи в получении дополнительных сведений о данном лице», - сообщают в группе.

Нардеп Юрий Деревянко в Facebook подтвердил, что в центре Киева задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Он также уточняет, что ранее в пятницу неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника. Деревянко выложил видео задержания Надирадзе.

Также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что сегодня в Киеве полиция также задержала журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Тамаза Шашвиашвили.

«Спецназ похитил из дома Тамаза Шашвиашвили, журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 и двух его друзей. Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении. Тамаз всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации не занимался, но трусливый президент вместе со своими барыгами больше всего боятся правдивой информации. С российскими журналистами точно так не обращаются», - написал Саакашвили.

Отметим, что Вано Надирадзе - подполковник грузинской армии, в 2015-2016 годах воевал добровольцем в Украине, получил награду Народного героя Украины. В команду Михаила Саакашвили не входит, является одним из членов ОО «Внутренний корпус Донбасса».

Напомним, в зоне АТО вблизи Донецкого аэропорта погиб грузинский доброволец с позывным «Гюрза-2».