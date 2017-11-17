На Днепропетровщине из-за тумана на мосту произошло массовое ДТП с участием 10 машин, есть пострадавшие

В Каменском Днепропетровской области сегодня утром на мосту через Днепр произошла масштабная авария – столкнулись 10 автомобилей.

Об этом сообщает местное издание Событие.

В ДТП пострадали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, Москвич, Lexus, Ford Sierra, Лада 99 и автобус ПАЗ.

К медикам за помощью обратился мужчина с черепно-мозговой травмой и женщина с ушибом ребер. От госпитализации пострадавшие отказались, остальным помощь не потребовалась.

«Водители пострадавших автомобилей не могут объяснить, какое авто их зацепило. Некоторые утверждают, что их автомобили ударяли другие, которые не получили серьезных повреждений и скрылись с места ДТП… Полицейские выясняют подробности ДТП, водители в замешательстве, из-за плохой видимости некоторые путаются в показаниях», – отмечает издание.

Напомним, ранее на трассе под Киевом из-за тумана столкнулись сразу 14 автомобилей.