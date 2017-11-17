В Николаеве на проспекте водитель внедорожника устроил ДТП с пятью автомобилями

В Николаеве вечером 17 ноября на проспекте Богоявленском случилось ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

В районе остановки «Материальные ворота» водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» врезался в минивэн «Hyundai». От удара минивэн продвинулся вперед и зацепил стоявший перед ним автомобиль, тот зацепил еще одну стоявшую впереди машину и т.д. Всего в ДТП получили повреждения пять автомобилей. В результате случившегося пострадала пассажирка минивэна, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По словам свидетелей ДТП, водитель «Land Cruiser» был нетрезв и пытался скрыться с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева водитель не справился с управлением и сбил светофор.