В Николаевской области горела крыша из камыша

В Николаевской области спасатели потушили пожар частного дома, который быстро распространялся из-за крыши из камыша.

Об этом сообщилив Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«17 ноября в 20:20 поступило сообщение о пожаре на улице Центральной села Мариивка Баштанского района. Хозяин частного домовладения сообщил, что загорелась кровля жилого дома», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, утеплитель кровли сделан из камыша, что и способствовало быстрому распространению огня. В 20:56 пожар локализован, в 22:10 ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Николаеве, на улице Целинной в микрорайоне Терновка 16 ноября произошел пожар крыши в частном жилом доме.