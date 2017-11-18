Николаевские спасатели уничтожили 56 взрывоопасных предметов вблизи села Шевченково

В Николаевской области вблизи села Шевченково Новобугского района спасатели путем контролируемого подрыва уничтожили 56 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Согласно летнему Плану по разминированию территории Николаевской области специалисты ГСЧС проводили обследование и разминирование территории, а также уничтожение обнаруженных боеприпасов.

«Последний этап в 2017 году проходил с 15 по 17 ноября вблизи села Шевченково. Во время работ обнаружено 56 взрывоопасных предметов на территории площадью 6000 квадратных метров. Среди находок: артснаряды калибром 76 мм - 8 единиц, снаряды калибром 50 мм - 15 единиц, две минометные мины, 16 взрывателей и 15 других взрывоопасных предметов. Все они уничтожены путем контролируемого подрыва», – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что территорию, на которой проводились работы, планируется передать местным органам власти для сельскохозяйственных нужд.

Напомним, что ранее возле этого же села обнаружили 64 снаряда и мины.