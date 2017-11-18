Причиной трагедии в детском лагере «Виктория» стал оставленный без присмотра кипятильник

Одесское управление ГосЧС выяснило, что наиболее вероятной причиной пожара в детском лагере «Виктория», где погибли три ребенка, стал кипятильник, включенный в розетку и оставленный без надзора.

Об этом сообщает «Левый берег».

Вывод исследования технической причины возникновения пожара от 27 октября подписан начальником исследовательско-испытательной лаборатории Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области Панкратовым. Достоверность документа подтвердил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Сегодня акт экспертизы с какой-то стати стал публичным. Согласно нему пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель», - написал он в фейсбуке.

Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов. Кроме того, уволившейся в связи с трагедией заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько предъявили подозрения в служебной халатности, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В конце октября прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу облуправления ГосЧС. Чиновник мог знать о нарушениях в лагере, но не принял необходимые меры по частичной или полной остановке его работы.