В Греции массовые акции студентов переросли в беспорядки, сообщают о пострадавших

Вечером 17 ноября в городах Греции состоялись шествия молодежи, приуроченные к годовщине студенческого восстания в Политехническом университете в 1973 году. После демонстраций в Афинах, в городе Патры на Пелопоннесе и в Салониках начались массовые беспорядки.

Об этом сообщает «Левый берег».

К утру субботы в столкновениях пострадали двое гражданских. В Афинах женщина госпитализирована с ожогами. В Салониках получил травмы мотоциклист, который въехал в баррикаду. В столице в шествии приняли участие около 13 тысяч человек, порядок охраняли 7 тысяч полицейских.

Анархисты бросали в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни и файеры. Полиция ответила слезоточивым газом, шумовыми гранатами и применила дубинки. Над Афинами кружил полицейский вертолет.

В городе Патры на Пелопоннесе участники шествия подожгли баки с мусором, бросали в полицейских «коктейлями Молотова», правоохранители в ответ применили светошумовые гранаты.

Отметим, что 17 ноября в Греции отмечают общенациональный день памяти, который связан с ноябрьскими событиями 1973 года. Тогда студенты Афинского политехнического университета объявили забастовку в знак протеста против военного режима в стране. К митингам присоединились тысячи греков. В результате жестокого подавления восстания погибли 24 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство после беспорядков на сессии Николаевского горсовета.