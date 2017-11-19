В Англии опять упало и сдулось самое большое воздушное судно в мире

Гигантский гибридный дирижабль Airlander 10, который считается крупнейшим воздушным судном в мире, в субботу упал в английском графстве Бедфордшир и сдулся.

Об этом сообщает «Левый берег».

Аппарат стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов развалился на две части. Дирижабль оторвался от причальной мачты, после чего произошло крушение, на борту никого не было. Незначительно пострадала женщина из обслуживающего персонала, у нее порезы и синяки.

Менее суток назад, 17 ноября, Hybrid Air Vehicles успешно провела летные испытания Airlander 10. Гибрид самолета, вертолета и дирижабля Airlander 10 первоначально был разработан для американских военных, которые планировали использовать его для разведывательных целей в Афганистане. Но армия США отказалась от проекта из-за его дороговизны. Airlander из-за своей формы получил прозвище «Летающая задница».

Напомним, что подобное происшествие с этим судном уже случалось в августе 2016 года.