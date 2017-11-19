Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об избиении его личного водителя этой ночью.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

«После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили», - заявил Саакашвили.

По его словам, водитель якобы узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, которые он всегда считал машинами Службы безопасности Украины.

«Двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда. Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая увезла его в больницу, где ему поставили диагноз – «тяжелое сотрясение мозга», - резюмировал Саакашвили.

Напомним, в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» и Народного героя Украины.