«Черви и тараканы»: Матиос показал, чем кормят курсантов в Харьковском университете Воздушных сил

Курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба кормят едой с червями и тараканами.

Соответствующие фото в Facebook обнародовал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, в связи с расследованием хищений в университете следователи зашли в столовую учебного заведения. При этом руководство ХНУВС пыталось помешать обыскам.

Также Матиос обнародовал один из 17 рапортов курсантов о найденных насекомых в еде в университетской столовой.

Напомним, ранее курсанты ВМС рассказали, как годами их кормят «комбикормом».