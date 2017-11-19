«Черви и тараканы»: Матиос показал, чем кормят курсантов в Харьковском университете Воздушных сил

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Курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба кормят едой с червями и тараканами.

Соответствующие фото в Facebook обнародовал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, в связи с расследованием хищений в университете следователи зашли в столовую учебного заведения. При этом руководство ХНУВС пыталось помешать обыскам.

Также Матиос обнародовал один из 17 рапортов курсантов о найденных насекомых в еде в университетской столовой.

Напомним, ранее курсанты ВМС рассказали, как годами их кормят «комбикормом».

Роман Свиридов

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