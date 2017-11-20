В николаевской многоэтажке загорелся подвал – один мужчина из-за полученных ожогов госпитализирован

В Николаеве в субботу, 18 ноября, в подвале девятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины произошел пожар, в результате которого один мужчина получил ожоги второй и третьей степени.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 14:04 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в подвале девятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины. На место происшествия прибыли два отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что в подвале находилось двое мужчин. В результате пожара 56-летний мужчина получил ожоги нижних конечностей 2-3 степени - его госпитализировали. Второй мужчина не пострадал, от помощи медиков отказался.

«В 14:13 пожар был локализован и в 14:20 ликвидирован на площади пять квадратных метров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. На месте работали две единицы техники и восемь человек личного состава», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Вознесенске из-за короткого замыкания загорелся подвал, в котором была оборудована котельная.