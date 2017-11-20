На Николаевщине на открытой территории найден артснаряд времен минувших войн – боеприпас уничтожен.

В селе Константиновка Новоодесского района мужчина на открытой территории нашел артиллерийский снаряд калибра 75 мм.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Так, в четверг, 16 ноября, в 15:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Константиновка, на открытой территории за пределами населенного пункта, 49-летний мужчина нашел артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен прошлых войн.

«18 ноября о 10:30 взрывоопасный предмет уничтожен группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Николаевской области пиротехники уничтожили 65 взрывоопасных предметов.