В Киеве пьяный водитель на Volkswagen спровоцировал масштабное ДТП, пострадали семь человек

В Киеве в ночь на 19 ноября на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись автомобили Daewoo и Volkswagen.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» на странице в Facebook.
«Предварительно, Daewoo двигался прямо, Volkswagen в этот момент поворачивал. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и в результате произошло столкновение», - говорится в сообщении.
Во время аварии, передний пассажир Volkswagen вылетел на дорогу. Всего пострадали семеро людей. Шестерых срочно госпитализировали.
Результат теста на алкоголь водителя Volkswagen показал 1,5 промилле.
Напомним, в Киеве чиновник МВД спровоцировал смертельное ДТП, очевидцы утверждают что он был пьян.