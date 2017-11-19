В Киеве пьяный водитель на Volkswagen спровоцировал масштабное ДТП, пострадали семь человек

В Киеве в ночь на 19 ноября на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись автомобили Daewoo и Volkswagen.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» на странице в Facebook.

«Предварительно, Daewoo двигался прямо, Volkswagen в этот момент поворачивал. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и в результате произошло столкновение», - говорится в сообщении.

Во время аварии, передний пассажир Volkswagen вылетел на дорогу. Всего пострадали семеро людей. Шестерых срочно госпитализировали.

Результат теста на алкоголь водителя Volkswagen показал 1,5 промилле.

Напомним, в Киеве чиновник МВД спровоцировал смертельное ДТП, очевидцы утверждают что он был пьян.