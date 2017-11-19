В Запорожье перевернулся военный КрАЗ, погиб водитель

В Запорожье на трассе «Харьков –Симферополь» перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб, еще один был тяжело травмирован.

Об этом сообщает УНН.

В воскресенье около 9.00 в Запорожье на Симферопольском шоссе в районе Абразивного комбината грузовой автомобиль КрАЗ, принадлежащий пока неустановленной воинской части, перевернулся в кювет и лег на крышу.

В машине находилось двое военнослужащих. Водитель грузовика погиб. Пассажир ранен — из искореженной кабины его доставали спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования.

В Военной службе правопорядка (ВСП) Запорожья корреспонденту агентства отказались комментировать детали ДТП, ссылаясь на проведение расследования.

По словам сотрудников правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия, военный КрАЗ попал в ДТП на перекрестке трассы Харьков-Симферополь и улицы Димирова. По предварительным данным, грузовик по неизвестной причине резко свернул с дороги на обочину и перевернулся.

На данный момент следствие выясняет какой воинской части принадлежит автомобиль, его маршрут и причину аварии. Предполагается, что военный КрАЗ мог быть из дислоцированной в Луганской области военной части.

Напомним, под Киевом разбился автобус Нацгвардии – один военный погиб, еще семь пострадали.