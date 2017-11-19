В Киеве на улице неизвестные силой посадили в машину женщину и увезли, в полиции заявили, что это была спецоперация

В середине дня 18 ноября очевидцы сообщали о похищении женщины прямо посреди улицы в жилом массиве Березняки в Киеве.

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua»

В сообщении говорилось, что женщине около 30 лет, а инцидент произошел на улице Тычины возле Гоголь-паба. Отмечалось, что в момент похищения женщина гуляла с собакой, которая так и осталась на обочине.

На канале Aralexs Berline на YouTube опубликовали видео инцидента.

На 11 минуте видео видно, как автомобиль, который до этого стоял на обочине, проезжает примерно 10 метров вперед, из него выходит человек и подбегает к женщине с собакой. Еще один человек подбегает к ней с противоположной стороны. Женщину силой сажают в авто, и после непродолжительного столкновения и спора с прохожими, которые стали свидетелями происшествия, автомобиль уезжает.

19 ноября ТСН со ссылкой на собственного корреспондента сообщила, что это было не похищение, а задержание сотрудниками полиции.

О том, что якобы похищение оказалось спецоперацией полиции, сообщил также телеканал 112 Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Отмечалось, что подробности данной спецоперации пока не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, в Николаеве члены «антинаркотической ассоциации» пытались похитить девушку-инвалида.