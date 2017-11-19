В Испании внезапно скончался Генпрокурор, который собирался посадить каталонских лидеров

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза внезапно умер в Аргентине, куда он ездил на конференцию. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает ВВС.

В субботу, 18 ноября, испанский генпрокурор был доставлен в отделение интенсивной терапии с инфекцией почек, через несколько часов он умер.

В прошлом месяце Маза призвал к выдвижению обвинений против каталонских лидеров после референдума о независимости автономии от Испании.

Он заявлял, что попытка каталонских сепаратистов отделиться от Испании является уголовным делом. Его решение о преследовании лидеров Каталонии широко поддержало консервативное правительство Испании.

Маза занимал должность генерального прокурора Испании с ноября 2016 года.

Ожидается, что смерть Мазы не изменит правовую политику Испании относительно отстраненных каталонских политиков.

На сегодня главная цель испанской прокуратуры — экстрадиция из Бельгии лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии.