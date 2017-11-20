В Николаеве спасатели помогли женщине, чей маленький ребенок оказался закрытым в квартире

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В Николаеве 19 ноября спасатели помогли женщине, чей трехлетний ребенок оказался закрытым в квартире.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения поступило сообщение, что в доме на улице Южной женщина нуждается в помощи в открывании входной двери. В ее квартире внезапно захлопнулась дверь, а ее трехлетний ребенок остался внутри. На место происшествия прибыли спасатели, которые открыли дверь, и женщина попала внутрь.

Вечером в этот же день спасатели помогли другой женщине на улице Заводской. Оказалось, что у нее зажало ногу между трубами теплотрассы. С помощью гидравлического оборудования спасатели помогли достать ногу, женщина не получила повреждений. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели сняли с чердака мужчину, которого внезапно парализовало.

Вадим Богданов

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