В Николаеве спасатели помогли женщине, чей маленький ребенок оказался закрытым в квартире

В Николаеве 19 ноября спасатели помогли женщине, чей трехлетний ребенок оказался закрытым в квартире.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения поступило сообщение, что в доме на улице Южной женщина нуждается в помощи в открывании входной двери. В ее квартире внезапно захлопнулась дверь, а ее трехлетний ребенок остался внутри. На место происшествия прибыли спасатели, которые открыли дверь, и женщина попала внутрь.

Вечером в этот же день спасатели помогли другой женщине на улице Заводской. Оказалось, что у нее зажало ногу между трубами теплотрассы. С помощью гидравлического оборудования спасатели помогли достать ногу, женщина не получила повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели сняли с чердака мужчину, которого внезапно парализовало.