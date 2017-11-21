Нетрезвый житель Черкасс так хотел поразить девушку, что чуть не утопил автомобиль

В Черкасской области нетрезвый 34-летний водитель хотел поразить девушку и въехал в Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Полицейские патрулировали дамбу и заметили автомобиль «Volkswagen Transporter», передняя часть которого находилась в воде. Водитель рассказал, что решил показать девушке виды Днепра. Он остановился на подъеме, однако выехать оттуда уже не смог и покатился вниз. Машину пришлось доставать из воды эвакуатором.

Во время освидетельствования оказалось, что у водителя 1,3 промилле алкоголя в крови – он находился в легкой степени опьянения (граничащей со средней степенью). На мужчину составили админпротокол. Этого водителя уже второй раз за полгода останавливают нетрезвым за рулем. Впрочем, суд над нарушителем с начала июля 2017 года до сих пор не состоялся.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные забрали автомобиль у николаевца, который был лишен водительских прав на 10 лет, но все равно сел за руль.