На Черниговщине водитель сбил насмерть женщину с двумя детьми

В Козелецком района Черниговской области на трассе Киев-Чернигов автомобиль «Volkswagen Caddy» насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Это произошло около 19:00 в населенном пункте, который находится на трассе.

«Предварительно установлено, что житель Козелецкого района, двигаясь со стороны Киева на автомобиле «Volkswagen Caddy», на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пострадавших погибли. По предварительной информации, водитель был трезв», - сказано в сообщении.

По факту гибели людей открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Водитель задержан.

Напомним, в Николаеве «маршрутка» сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет.