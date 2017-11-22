Под Николаевом мужчина случайно нашел современную противотанковую мину

В Николаевской области 21 ноября на открытой территории села Петрово-Солониха Николаевского района мужчина наткнулся на современную противотанковую мину ТН-62.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

При обследовании территории пиротехники дополнительно обнаружили минометную мину калибром 82 мм.

А в Заводском районе Николаева во время прогулки мужчина нашел артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Все найденные боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве обнаружили заряд от ручного противотанкового гранатомета.