На Николаевщине «Toyota» съехала с трассы и после столкновения с деревом загорелась

В среду вечером, 22 ноября, на трассе «Николаев – Одесса» произошло ДТП с участием автомобиля «Тoyota Picnic», который съехал в кювет, где столкнулся с деревом и загорелся.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии поступила в Службу спасения «101» в 21:44. Спасателям сообщили о пожаре автомобиля «Тoyota Picnic», который съехал в кювет и столкнулся с деревом на 74 км. трассы М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» недалеко от села Федоровка Березанского района.

«На место прибыл дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Было установлено, что в результате столкновения транспортное средство загорелось. Девушка 1988 г.р., которая была за рулем, получив легкие телесные повреждения, сама выбралась из автомобиля. Пожар в 22:04 локализован и в 22:09 ликвидирован на площади 4 кв. м.» – говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 3 три человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, ранее на Николаевщине «Жигули» попали в ДТП и загорелись – пострадали три человека.