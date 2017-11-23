На Николаевщине дорожники обещают переставить знак, закрывающий обзор опасного поворота

На автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» уже долгое время стоит дорожный знак, который вызывает массовые нарекания водителей из-за того, что закрывает обзор опасного места разворота, где уже много раз происходили ДТП.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Николаевской облгосадминистрации Андрей Сенченко.

«Водители грузовиков жалуются, что на повороте на объездную дорогу на Херсон по трассе Р-06 «Ульяновка – Николаев» не совсем «правильно» установлен дорожный знак. Из кабины грузовиков этот знак практически полностью закрывает обзор встречной полосы водителям, которые сворачивают на объездную. Участок дороги весьма опасный и данный указатель сильно осложняет видимость. Сколько он так уже стоит? Думаю, Служба автомобильных дорог в Николаевской области должна обратить на это внимание, чтобы избежать возможной трагедии», – написал Андрей Сенченко.

В комментариях под этой записью пресс-служба САД ответила, что их ведомство уже обратилось в Николаевский облавтодор о необходимости перенести знак.

Напомним, что 22 июля на этом месте столкнулись «Mercedes-Benz Vito» и грузовой автомобиль «MAN». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир «Mercedes», а также ребенок около шести лет. Грузовик совершал разворот, когда в него въехал «Mercedes», который двигался из Николаева в сторону Новой Одессы. На суде водитель грузовика «MAN» сообщил, что он не видел приближающийся «Mercedes».