На Николаевщине сгорело 10 тонн соломы

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

Ни Николаевщине, в Витовском районе 22 ноября пожар уничтожил 10 тонн соломы. 

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Сообщается, что сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Горького села Капустные Витовского района поступило на экстренный номер службы «101» от соседей в 20:39. 

На месте работало дежурное отделение первой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

«По прибытию стало известно, что на огороде в сеновале сохранялась тюкованная солома, которая и загорелась. В 21:00 пожарные локализовали пожар, в 21:45 ликвидировали на площади 30 метров квадратных. Огонь уничтожил 10 тонн соломы. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Врадиевка загорелась солома на территории частного домовладения по улице Украинский Армии.

Юлия Давиденко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия