На Николаевщине лицей остался без отопления, – нардеп

Во Врадиевке филиал Мариновского аграрного лицея остался без отопления из-за замены старого котла на более слабый по своим техническим характеристикам.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Вадим Пидберезняк.

«Филиал Мариновского аграрного лицея, расположенный во Врадиевке, местные власти, в лице председателя РГА и руководителя местного отдела образования Мокряк Е.Н., с началом отопительного сезона отключили от отопления. Свое решение мотивируют тем, что планируют реконструкцию системы отопления. Демонтировали котел, который отапливал лицей, разобрали его и начали сдавать на металлолом. И только сейчас «останки» котла принесли назад и сказали: «Если хотите - восстанавливайте!». Но правда в этом вопросе о том, что один из фермеров, который дружит с главой РГА, потребовал землю, принадлежащую лицею и пообещал проблемы и вместе с «руководителями» эти проблемы создал. Мы провели встречу с коллективом лицея. Люди очень возмущены, но надеются на восстановление справедливости», – написал Пидберезняк.