Центр Николаева временно оставался без воды из-за аварии на водопроводе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 618 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(370)   

В пятницу, 24 ноября, в Николаеве произошла масштабная авария на участке водопровода, из-за которой в центре города было приостановлено водоснабжение.

Об этом сообщает «Николаевводоканал» на своей странице в Фейсбук.

Сообщается, что этот водопровод обеспечивает водой центр города. Аварийные службы ГКП «Николаевводоканал» провели земляные работы и временно ликвидировали утечку. Сейчас водоснабжение восстановлено.

«В ближайшие дни аварийно-ремонтная бригада будет проводить окончательный ремонт водопровода. О прекращении водоснабжения в связи с выполнением работ будет сообщено заранее», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что 16 ноября «Николаевводоканал» ликвидировал прорыв водопровода в центре города.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия