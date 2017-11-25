На Николаевщине за последние сутки спасатели дважды тушили горящие автомобили

На Николаевщине, за прошедшие сутки, 24 ноября, спасатели дважды привлекались к ликвидации пожаров легковых автомобилей, припаркованных в гаражах на территориях частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Николаевской области.

Так, 24 ноября в 8:32 в Службу спасения 101 поступила информация о пожаре по адресу: улица Шевченко село Каменный мост Первомайского района. На место прибыл дежурный караул 23 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Выяснено, что горит гараж, в котором припаркованный автомобиль «Opel Vectra» и существует угроза распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Пожарные локализовали пожар в 8:57, в 09:20 - ликвидировали на площади 24 кв.м., его причина устанавливается», - говорится в сообщении.

Работало семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Дополнительно на место пожара выезжали сотрудники полиции.

В 13:55 спасателям сообщили о похожем случае, который произошел на улице Дружбы села Константиновка Арбузинского района. По вызову выехало отделение 25 Государственно пожарно-спасательной части.

Установлено, что хозяин при проведении газосварочных работ нарушил правила пожарной безопасности, что привело к пожару автомобиля «Таврия», припаркованного в гараже на территории частного домовладения.

«Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось спасти гараж от полного уничтожения и не допустить опрокидывания пламени на расположенный рядом жилой дом. К тушению были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки горели два автомобиля - «ВАЗ» и «BMW».