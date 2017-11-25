В Батуми в пятизведочной гостинице произошел пожар – 12 человек погибли, еще 21 пострадал

В результате пожара в гостинице «Leogrand» в Батуми погибли 11 человек и 21 пострадал.

Об этом сообщает телеканал «112».

Среди погибших оказались 10 граждан Грузии и 1 гражданин Ирана. К тушению пожара были привлечены 17 пожарно-спасательных групп, 120 противопожарных и аварийно-спасательных бригад. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи.

В гостинице проходил конкурс красоты «Мисс Грузия». По предварительным данным, никто из участниц не пострадал. Из здания были эвакуированы более 100 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Согласно сообщению МВД, среди пострадавших находится и сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту открыто уголовное производство, которое квалифицировано как нарушение правил пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в пятизвездочном отеле в Турции пострадали туристы.