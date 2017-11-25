В Киеве пьяный водитель фуры после запрета снова сел за руль и устроил масштабное ДТП

Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель фуры, которому ранее полицейские запретили садится за руль.

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua».

Приключения водителя начались еще на Житомирской трассе, когда полицейские остановили фуру «Volvo» для проверки. Оказалось, что водитель автомобиля был пьян. На место приехал поручитель и заверил, что данный водитель больше не сядет за руль, а фуру поведет другой человек. После оформления транспорта мужчин отпустили.

«Однако пьяный водитель снова оказался за рулем фуры. На проспекте Победы мужчина не справился с управлением и по касательной врезался в припаркованный эвакуатор, а затем на полной скорости влетел в автомобиль такси «Toyota», после чего врезался в дерево. Водитель «Toyota» получил тяжелейшие травмы позвоночника и был срочно госпитализирован», - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в кабине фуры было много пустых пивных бутылок. Также, водитель фуры вел себя крайне агрессивно. Свидетели чуть не устроили самосуд. От теста на алкоголь водитель фуры также отказался и его под конвоем доставили в киевскую больницу скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель фуры «Renault» сбил женщину и попытался скрыться от полиции.