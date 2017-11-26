На Донетчине спасли раненного лебедя, который оказался в ледяной ловушке

В Донецкой области спасатели достали из ледяной ловушки лебедя с травмированным крылом.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«У птицы не было шансов выжить, если бы не безразличные граждане, которые вызвали службу спасения. Лебедя передали в Краматорскую государственную больницу ветеринарной медицины. Дальнейшей судьбой птицы будут заниматься специалисты и волонтеры», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели сняли с козырька балкона на 9 этаже кошку, просидевшую там трое суток.