Во Львовской области грузовик врезался в автобус – пострадали 12 человек

Во Львовской области 24 ноября столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент случился в поселке Гамалеевка на автодороге Киев-Чоп. Водитель тягача «Mercedes» с прицепом, 43-летний иностранец, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу. В результате этого грузовик столкнулся с автобусом «Мерседес 609D», который ехал по маршруту «Львов-Буск».

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса. Четверо из них госпитализированы в одну из львовских больниц, другие после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что ранее на Николаевщине «Toyota» съехала с трассы и после столкновения с деревом загорелась.