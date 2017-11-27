В ночном клубе Испании провалился пол: пострадало 22 человека

На испанском острове Тенерифе во время дискотеки в ночном клубе провалился пол.

В результате инцидента 22 человека упали в подвал, сообщает AP.

"По данным служб экстренной помощи, двое из 22 пострадавших получили серьезные травмы, получив переломы ног и лодыжек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дыра в полу образовалась на площади около четырех квадратных метров.

Издание добавляет, что курорт Тенерифе ивестный своим теплым климатом и пляжами и является популярным местом отдыха для многих европейских туристов. Власти говорят, что вместе с испанцами ранеными являются два француза, бельгийка и мужчина из Румынии.