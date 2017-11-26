На пожаре в Ровненской области погибло двое братьев пяти и четырех лет

На Ровенщине 26 ноября около двух часов ночи в результате пожара в жилом доме поселка городского типа Ракитное погибли двое несовершеннолетних детей.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник, погибли два брата 2012 и 2013 рождения, пишет УНИАН.

Он отметил, что вероятная причина пожара - детская шалость с огнем. По информации отдела коммуникации полиции Ровенской области, вечером 25 ноября 38-летний отец погибших детей из-за ссоры с женой поехал к матери, которая проживает в этом же поселке. Мать оставила детей и ушла из дома по своим делам, заперев их в доме.

Полицейские по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми начали досудебное расследование по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за минувшие сутки на Николаевщине на пожаре погиб 23-летний парень и две маленькие девочки получили ожоги