Глава Центрального райсуда Николаева вместе с мужем попала в ДТП

В воскресенье, 26 ноября, на Николаевщине, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, среди которых два судьи районных судов города Николаева.

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По сообщению полиции, около 10 часов утра на 86 км дороги Р-06 «Благовещенск-Николаев», неподалеку от села Благодатное, автомобиль Toyota Avensis, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, выполнял разворот, и допустил столкновение с автомобилем BMW X6, который двигался в направлении города Николаев.

«За рулем Toyota находился 53-летний мужчина, житель города Кропивницкий (Кировоград), за рулем BMW - 42-летний николаевец, судья одного из судов города Николаева, на пассажирском сиденье BMW находилась его жена, 42-летняя местная жительница, также судья одного из судов Николаева. Все трое участников ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся следственные действия.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» источник в ГУ Национальной полиции в Николаевской области, за рулем автомобиля BMW X6 находился судья Заводского районного суда Николаевской области Вадим Гаврасиенко, который в результате ДТП был госпитализирован. Также в больницу попала и его жена Галина Подзигун, которая находилась в момент ДТП на пассажирском сидении. Галина Подзигун является главой Центрального районного суда.