«Мы не хотели, чтобы Майдан завершился кровопролитием»: Гриценко о выводе николаевского «Беркута» из Киева

Бывший народный депутат Украины двух созывов Анатолий Гриценко, который занимал пост главы Министерства обороны Украины при трех Кабинетах министров, рассказал о том, как для того, чтобы избежать кровопролития, в последние дни Майдана способствовал выводу из Киева бойцов подразделений «Беркута», среди которых были и люди из Николаева.
О том, как это было, Анатолий Гриценко вспомнил в своем интервью.
– Это был период, скажем так, «завершающей страницы» Майдана. Тогда, на протяжении приблизительно трех суток мы были в постоянном телефонном контакте. Мы были в подвалах администрации Президента. Там сидели подразделения, которые не привлекались к действиям на Майдане. Янукович держал эти подразделения для своей охраны. Руководители этих подразделений, с уважением относились ко мне, как к бывшему министру и мы с ними были в контакте. Они говорили, что они просто не хотят нарушения присяги, не хотят идти ни на какие действия. Они увидели, что происходит, каким образом им действовать. И мы говорили, что если они получат преступный приказ, то я помогу им, чтоб их обезопасить от того, чтоб они не нарушали присягу украинскому народу, - рассказал Гриценко.
По его словам, после того, как между парламентариями от протестующих и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем были достигнуты определенные договоренности, несколько сотен «беркутовцев» отказались принимать приказы и заявили, что присягали украинскому народу.
– Когда наступил момент, когда 21 февраля Яценюк, Тягнибок, Кличко с Януковичем и три иностранных посла подписали мирное соглашение, это было около 14:00, о том, что Янукович еще останется до конца года, то в это же время мне эти офицеры позвонили и сказали, что все, они покидают Януковича, и хотят ехать домой. Я подъехал к Администрации Президента и в это же время увидел, как сотни, а там было, как выяснилось, приблизительно 1100 военнослужащих внутренних войск под руководством генерал-майора, и несколько сотен беркутовцев, которые сидели там и на Майдане не задействовались, просто выходят прямо перед стоящими пятью камерами и говорят прямо на камеры: «Да пошел он! Мы больше не будем защищать этого Януковича, мы присягали украинскому народу, мы не будем против своих воевать». Прямо волочат за собой пулеметы и автоматы, - вспомнил экс-министр обороны.
Также он добавил, что к нему за помощью вывести их из Киева обратились командиры батальонов, которые были задействованы для охраны Виктора Януковича.
– Я подошел туда, как депутат, они говорят: «У нас просьба. Насколько мы знаем негативный настрой людей из-за тех беркутовцев, которые были задействованы. Мы просто хотим спокойно вернуться в свои города». Я знал, что дорога заблокирована, поэтому они подконтрольно сели в автобусы, туда сели представители Майдана, каждый в эту машину, и мы спокойно довезли их аж до Умани. Для того, чтоб избежать каких-то перестрелок, потому что часть тех, кто поехал на север, то там потом были конфликты. Мы не хотели, чтобы Майдан завершился кровопролитием. Потому что если бы на них напали, они бы защищались, начали бы отстреливаться и были бы массовые жертвы. Они спокойно доехали до Умани, там их блокпост пропустили, и они потом доложили мне, что приехали в Одессу, приехали в Николаев и так далее. Что было с ними дальше, это была ответственность уже назначенного министра Авакова, то есть он знает. Там были переаттестации, что там с ними делали и так далее – никто уже не знает. Во всяком случае из Киева их вывезли. И ключевым было то, что никто из них не задействовался в каких-то агрессивных действиях на Майдане. Они просто сидели на всякий случай охранять Януковича. Так и просидели. Вот вся история, - подытожил Гриценко.