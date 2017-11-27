«Мы не хотели, чтобы Майдан завершился кровопролитием»: Гриценко о выводе николаевского «Беркута» из Киева

Бывший народный депутат Украины двух созывов Анатолий Гриценко, который занимал пост главы Министерства обороны Украины при трех Кабинетах министров, рассказал о том, как для того, чтобы избежать кровопролития, в последние дни Майдана способствовал выводу из Киева бойцов подразделений «Беркута», среди которых были и люди из Николаева.

О том, как это было, Анатолий Гриценко вспомнил в своем интервью.

– Это был период, скажем так, «завершающей страницы» Майдана. Тогда, на протяжении приблизительно трех суток мы были в постоянном телефонном контакте. Мы были в подвалах администрации Президента. Там сидели подразделения, которые не привлекались к действиям на Майдане. Янукович держал эти подразделения для своей охраны. Руководители этих подразделений, с уважением относились ко мне, как к бывшему министру и мы с ними были в контакте. Они говорили, что они просто не хотят нарушения присяги, не хотят идти ни на какие действия. Они увидели, что происходит, каким образом им действовать. И мы говорили, что если они получат преступный приказ, то я помогу им, чтоб их обезопасить от того, чтоб они не нарушали присягу украинскому народу, - рассказал Гриценко.

По его словам, после того, как между парламентариями от протестующих и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем были достигнуты определенные договоренности, несколько сотен «беркутовцев» отказались принимать приказы и заявили, что присягали украинскому народу.

– Когда наступил момент, когда 21 февраля Яценюк, Тягнибок, Кличко с Януковичем и три иностранных посла подписали мирное соглашение, это было около 14:00, о том, что Янукович еще останется до конца года, то в это же время мне эти офицеры позвонили и сказали, что все, они покидают Януковича, и хотят ехать домой. Я подъехал к Администрации Президента и в это же время увидел, как сотни, а там было, как выяснилось, приблизительно 1100 военнослужащих внутренних войск под руководством генерал-майора, и несколько сотен беркутовцев, которые сидели там и на Майдане не задействовались, просто выходят прямо перед стоящими пятью камерами и говорят прямо на камеры: «Да пошел он! Мы больше не будем защищать этого Януковича, мы присягали украинскому народу, мы не будем против своих воевать». Прямо волочат за собой пулеметы и автоматы, - вспомнил экс-министр обороны.

Также он добавил, что к нему за помощью вывести их из Киева обратились командиры батальонов, которые были задействованы для охраны Виктора Януковича.