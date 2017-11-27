В центре Николаева столкнулись «ВАЗ» и «Toyota»

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В понедельник, 27 ноября, на пересечении улиц Адмиральская и Фалеевская произошло столкновение автомобилей «Toyota Avensis» и «ВАЗ-2106».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Toyota» двигался по улице Фалеевской со стороны улицы Никольской в направлении улицы Набережной. В этот же момент по улице Адмиральской двигался «ВАЗ», который въехал в пересекающий эту улицу автомобиль. Удар «ВАЗ» пришелся в заднюю левую часть «Toyota Avensis».

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции.

Напомним, на Николаевщине в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, в том числе, два судьи райсудов города Николаева.

Тарас Леонтян

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