На лодку с африканскими мигрантами в море напали акулы – погибли более 30 человек

В Средиземном море акулы напали на лодку с мигрантами, из-за чего как минимум 31 человек погиб и 40 пропали без вести.

Об этом сообщает «Reuters».

Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов из Сомали, Ганы, Нигерии, Эфиопии и пр. плыли по Средиземному морю на двух надувных лодках в направлении Италии. Одна из лодок начала тонуть, а на людей, которые оказали в воде, напали акулы.

Прибывшие на место работники береговой охраны Ливии обнаружили в воде десятки тел и четыре-пять синих акул, плавающих среди них. На телах некоторых погибших были видны следы укусов.

Сотрудники береговой охраны Ливии более пяти часов искали пропавших, но нашли только одного. Всего они спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 пассажиров второй лодки, направлявшейся в Италию. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.