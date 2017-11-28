Русский истребитель Су-30 перехватил самолет США над Черным морем, – Пентагон

25 ноября русский истребитель Су-30 осуществил опасный перехват американского разведывательного самолета P-8a Poseidon над Черным морем.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Действия русского истребителя признали опасными, поскольку самолет пролетел напротив самолета США справа налево, задействовав свои форсажные камеры, из-за чего американский самолет P-8 Poseidon попал под завихрение от реактивной струи.

Это действие привело к тому, что американский самолет сошел с курса и испытал сильную турбулентность.

«Американский самолет выполнял задание в международном воздушном пространстве и не предпринимал никаких действий, чтобы спровоцировать такое поведение с русской стороны», - заявил спикер Пентагона Мишель Балданза.

По словам Балданза, истребитель РФ прошел от американского самолета на расстоянии приблизительно 15 метров. Сотрудница ВМС США сообщила, что перехват длился около 24 минут.

Напоминаем, что Пентагон опубликовал кадры перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой.